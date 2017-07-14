Eskişehirspor yeni başkanını seçti
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ESKİŞEHİRSPOR YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

Eskişehirspor yeni başkanını seçti

 Eskişehirspor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde başkanlığa, Sinan Özeçoğlu seçildi.

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 Eskişehirspor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde başkanlığa, Sinan Özeçoğlu seçildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren, Divan Başkanlığını Aydın Begiter'ın yaptığı genel kurula, eski kulüp başkanları Halil Ünal, Ali Çelikoğlu ve Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü de katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde, başkanlığa Sinan Özeçoğlu getirildi.

Eskişehirspor'un yeni kulüp başkanı Özeçoğlu, yaptığı konuşmada, siyah-kırmızılı takımın bugünden sonra yeniden hedeflere koşacağını söyledi.

Eskişehirspor'a destek verenlere teşekkür eden Özeçoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzde yapılması gerekenler çok. Dünden halledilmesi gereken işler bir o kadar çok. Yılmamalıyız. Bizi yavaşlatan, hedeflerden uzaklaştırmaya çalışan tüm yüklerden kurtulup, geleceği bakacağız. Hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Ben ve ekibimi, camiamızın her bir üyesine kulübün hesap verebilir ve sorgulanabilir olarak yönetileceği sözünü veriyoruz. Eskişehirspor aşkımızı dillere destan yapmak için çabalayacağız. Yeter ki sevdamızdan vazgeçmeyelim."

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