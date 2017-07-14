EGEMEN TAKIMA DÖNDÜ

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Slovenya'da gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Kranjska Gora kasabasındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Egemen Korkmaz, ilk kez takımla çalışmalara katıldı. Çift kale maçta Egemen'in oldukça istekli olduğu görüldü.
Teknik direktör Abdullah Avcı da antrenman öncesinde Egemen'in yanına giderek, tecrübeli oyuncuyla bir süre görüştü.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına Cuma sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
Turuncu-lacivertliler, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Vitesse ile Avusturya'nın Klagenfurt kasabasında oynayacak. Villach Stadı'ndaki mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.