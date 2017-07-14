Kırkpınar'da 60 başpehlivan güreşecek
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KIRKPINAR'DA 60 BAŞPEHLİVAN GÜREŞECEK

Kırkpınar'da 60 başpehlivan güreşecek

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 60 başpehlivan güreşecek.

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656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 60 başpehlivan güreşecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan alınan bilgiye göre, bugün de devam eden kayıtlar için pehlivanlar Mimar Sinan Spor Salonu'nda geldi.

Tartıya çıkan pehlivanlar kilolarına göre, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerine adlarını yazdırdı.

Yarın başlayacak güreşler için 2 bin 197 pehlivan kayıt yaptırdı. En çok kayıt 339 pehlivanla küçük orta büyük boy kategorisine yaptırıldı. Baş kategorisinde ise 60 pehlivan güreşecek.

Kayıt sayısına göre 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde katılım rekoru kırıldı. Geçen yıl bin 969 pehlivan Kırkpınar'da güreşmişti.

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