TFF 1. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLDİ

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun fikstürü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Fikstür çekiminin açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, TFF yönetiminin bu ligde de imkanların artması için çalıştığını vurgulayarak, "Geçen sezon ile bu sezon arasında yüzde 30 gibi bir rakamsal fark olduğunu belirtmek istiyorum. Maddi olanakların artması ve iyi yönetimlerle daha başarılı sezonlar geçireceğimize inanıyorum." dedi.
TFF 1. Lig'in iddialı ve çekişmeli geçmesi temennisinde bulunan Düşmez, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını diledi.
Sezon 11 Ağustos'ta başlayacak
Ligde yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
İlk yarısı 24 Aralık 2017 tarihinde tamamlanacak TFF 1. Lig'in ikinci yarısı 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Normal sezon ise 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla bitecek.
Statü
Toplam 18 takımın yer aldığı TFF 1. Lig'de maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak.
Müsabakalar sonunda sezonu ilk 2 sırada bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselecek. TFF 1. Lig'de 16, 17 ve 18. sıraları alan son 3 takım ise TFF 2. Lig'e düşecek.
Ligde 3, 4, 5 ve 6. sırayı alan ekipler ise Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakaları oynayacak.
1. Hafta
İstanbulspor-Eskişehirspor
Boluspor-Giresunspor
Gaziantepspor-Ümraniyespor
Adanaspor-Denizlispor
Samsunspor-Gazişehir Gaziantep
Çaykur Rizespor-Manisaspor
Balıkesirspor-Adana Demirspor
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Elazığspor-Altınordu
2. Hafta
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
Manisaspor-Samsunspor
Giresunspor-Adanaspor
Denizlispor-İstanbulspor
Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor
Ümraniyespor-Boluspor
Altınordu-MKE Ankaragücü
Eskişehirspor-Elazığspor
3. Hafta
Eskişehirspor-Denizlispor
Balıkesirspor-Altınordu
Elazığspor-MKE Ankaragücü
Gaziantepspor-Manisaspor
Samsunspor-Adana Demirspor
Adanaspor-Ümraniyespor
Boluspor-Gazişehir Gaziantep
İstanbulspor-Giresunspor
Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
4. Hafta
Altınordu-Çaykur Rizespor
Gazişehir Gaziantep-Adanaspor
Ümraniyespor-İstanbulspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor
Adana Demirspor-Gaziantepspor
MKE Ankaragücü-Balıkesirspor
Manisaspor-Boluspor
Denizlispor-Elazığspor
Giresunspor-Eskişehirspor
5. Hafta
Samsunspor-Altınordu
Elazığspor-Balıkesirspor
Adanaspor-Manisaspor
Boluspor-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
Denizlispor-Giresunspor
İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep
Eskişehirspor-Ümraniyespor
Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
6. Hafta
Balıkesirspor-Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü-Samsunspor
Manisaspor-İstanbulspor
Adana Demirspor-Adanaspor
Altınordu-Gaziantepspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor
Ümraniyespor-Denizlispor
Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor
Giresunspor-Elazığspor
7. Hafta
İstanbulspor-Adana Demirspor
Gaziantepspor-MKE Ankaragücü
Giresunspor-Ümraniyespor
Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Boluspor-Altınordu
Samsunspor-Balıkesirspor
Denizlispor-Gazişehir Gaziantep
Eskişehirspor-Manisaspor
Elazığspor-Çaykur Rizespor
8. Hafta
Gazişehir Gaziantep-Giresunspor
Altınordu-Adanaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor
Çaykur Rizespor-Samsunspor
MKE Ankaragücü-Boluspor
Balıkesirspor-Gaziantepspor
Manisaspor-Denizlispor
Adana Demirspor-Eskişehirspor
Ümraniyespor-Elazığspor
9. Hafta
İstanbulspor-Altınordu
Giresunspor-Manisaspor
Boluspor-Balıkesirspor
Adanaspor-MKE Ankaragücü
Elazığspor-Samsunspor
Denizlispor-Adana Demirspor
Gaziantepspor-Çaykur Rizespor
Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep
Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
10. hafta
Manisaspor-Ümraniyespor
Adana Demirspor-Giresunspor
MKE Ankaragücü-İstanbulspor
Balıkesirspor-Adanaspor
Çaykur Rizespor-Boluspor
Samsunspor-Gaziantepspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor
Gazişehir Gaziantep-Elazığspor
Altınordu-Eskişehirspor
11. Hafta
Denizlispor-Altınordu
Elazığspor-Gaziantepspor
Gazişehir Gaziantep-Manisaspor
İstanbulspor-Balıkesirspor
Adanaspor-Çaykur Rizespor
Boluspor-Samsunspor
Ümraniyespor-Adana Demirspor
Eskişehirspor-MKE Ankaragücü
Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12. Hafta
Samsunspor-Adanaspor
Balıkesirspor-Eskişehirspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor
Altınordu-Giresunspor
Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep
Manisaspor-Elazığspor
Gaziantepspor-Boluspor
Çaykur Rizespor-İstanbulspor
MKE Ankaragücü-Denizlispor
13. Hafta
Ümraniyespor-Altınordu
Elazığspor-Boluspor
Giresunspor-MKE Ankaragücü
Adanaspor-Gaziantepspor
Denizlispor-Balıkesirspor
Manisaspor-Adana Demirspor
İstanbulspor-Samsunspor
Eskişehirspor-Çaykur Rizespor
Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
14. Hafta
Balıkesirspor-Giresunspor
MKE Ankaragücü-Ümraniyespor
Altınordu-Gazişehir Gaziantep
Gaziantepspor-İstanbulspor
Boluspor-Adanaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisaspor
Çaykur Rizespor-Denizlispor
Samsunspor-Eskişehirspor
Adana Demirspor-Elazığspor
15. Hafta
Adanaspor-Elazığspor
Manisaspor-Altınordu
Eskişehirspor-Gaziantepspor
İstanbulspor-Boluspor
Ümraniyespor-Balıkesirspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor
Denizlispor-Samsunspor
Gazişehir Gaziantepspor-MKE Ankaragücü
Giresunspor-Çaykur Rizespor
16. Hafta
Samsunspor-Giresunspor
Adanaspor-İstanbulspor
Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Çaykur Rizespor-Ümraniyespor
Altınordu-Adana Demirspor
MKE Ankaragücü-Manisaspor
Gaziantepspor-Denizlispor
Boluspor-Eskişehirspor
Balıkesirspor-Gazişehir Gaziantep
17. Hafta
İstanbulspor-Elazığspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu
Manisaspor-Balıkesirspor
Giresunspor-Gaziantepspor
Denizlispor-Boluspor
Adana Demirspor-MKE Ankaragücü
Ümraniyespor-Samsunspor
Eskişehirspor-Adanaspor
Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor