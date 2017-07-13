YİĞİNER: "ANKARAGÜCÜ'NÜ DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ"

Sponsorluk anlaşması sırasında konuşan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Burada Büyükşehir Belediye başkanımızın bize vereceği destek çok önemliydi. İlk adımı attık. İnşallah sonrası da gelir" dedi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA, BELTAŞ ve Anket AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan, BELTAŞ Genel Müdürü Coşkun Özdemir, Anket AŞ Genel Müdürü Belma İlhan, sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticiler katıldı.

Törende konuşan Yiğiner, birlik, beraberlik ve dayanışmanın MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e taşıyacağını belirterek, "Burada Büyükşehir Belediye başkanımızın bize vereceği destek çok önemliydi. İlk adımı attık. İnşallah sonrası da gelir." dedi.

Foto Albümü Yiğiner: "Ankaragücü'nü dünya markası yapacağız" 6 FOTO

Mehmet Yiğiner: "Ankaragücü'nü dünya markası yapacağız"

Amaçlarının "asırlık çınarı" yaşatmak, yarınlara, daha güçlü şekilde sonraki nesillere devretmek olduğunu ifade eden Yiğiner, "Kulübümüzün geçmişten gelen borçları var. Bugünkü imza bizim için çok önemli. Kulüp bizim değil, hepimizin. Ankaragücü halkın takımı. İnşallah hep birlikte dünya markası yapacağız." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 5 müjde verdiğini hatırlatan Yiğiner, "Eminim bu 5 müjdenin yanında en az 10 tane, 15 tane daha müjde vardır. İnşallah o müjdeler de sıralanır." ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte, dayanışma içerisinde hem Ankaragücü’müze hem Türk Sporuna hem de ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuşan Başkan Mehmet Yiğiner, “Güzel şeyler olacak. Bu birlik ve beraberlik inşallah Ankaragücü’nü Süper Lig’e taşıyacak. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’in vereceği destek bizim için çok önemliydi. Ankaragücü asırlık bir çınar; bizim amacımız bu asırlık çınarı yaşatmak ve ileriki nesillere devretmek. Spor gençlerin kötü alışkanlıklarından uzak durmasına yardımcı oluyor. Ankaragücü binlerce sporcu yetiştirerek hem şehrine hem de vatanına katkı sağlamış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’e ve sponsor şirketlerimizin genel müdürlerine teşekkür ediyorum. Ankaragücü sizlerinde kulübü, sizlerinde takımı çünkü Ankaragücü halkın takımı, Ankaralıların takımı.Yapılan bu sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Ramazan Aslan: "Melih Gökçek’in desteği artarak devam ediyor"

Törende konuşma yapan ANFA LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Ramazan Aslan, “Daha önce verdiği desteği sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’in desteği artarak devam ediyor. Sayın Başkanımız Melih Gökçek’in talimatlarıyla bugün burada belediye şirketlerimizle 5 milyonluk sponsorluk anlaşmasını imzalamaya geldik. Ankaragücü, başkentimizin ve şehrimizin takımı. Sayın Belediye Başkanımız Melih Gökçek elini değil gövdesini taşın altına koydu. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel, daha katkılı çalışmalar olacak. Büyükşehir Belediyesi Ankaragücü el ele inşallah Süper Lig’e. “ diye konuştu.

Yiğiner, imzalar atılırken "Kalem yazmıyor" esprisi yapan ANFA Genel Müdürü Arslan'a "Forma verdik, yazmıyorsa kalem de verelim. Güzel bir anlaşma oldu. Bir formayı iyi bir fiyata satmış olduk. Biz bu anlaşmaların en azından ayda bir kere olmasını isteriz. Hazırlıklı olun sayın genel müdürlerim." şeklinde karşılık verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle MKE Ankaragücü arasında dev sponsorluk anlaşması yazan panonun önünde üzerinde "5 milyon lira" yazan sembolik çekle fotoğraf çektirdi.