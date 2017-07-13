ANKARAGÜCÜ'NE 5 MİLYON TL'LİK SPONSORLUK DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan ANFA, BELTAŞ ve Anket AŞ ile Ankaragücü arasında sponsorluk anlaşması düzenlendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’ne sponsorluk desteği geldi.

Sarı-lacivertliler, yapılan anlaşma gereği önemli bir gelir sağlamış olacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan ANFA, BELTAŞ ve Anket AŞ ile Ankaragücü arasında sponsorluk anlaşması düzenlendi.

Ankaragücü bu anlaşma karşılığında 5 Milyon TL gelir sağlayacak.



Hatırlanacağı gibi Ankaragücü yönetimi geride bıraktığımız Ramazan ayı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve yaşadıkları mali problemle ilgili çözüm yolu aradıklarını dile getirmişti.