ERDİ CAN ŞEHİT, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Erdi Can'a kadar bizde Berat Ayberk,Mahmut Bilir,Serdarcan Eralp,Cengizhan Akgün gibi yetenkli topçular var ya.

Gençler altyapısı boşaldı onun yerine FB altyapısından kiralık adam alındı. Sanırsın 2. lig kırmızı grup takımı bu Gençler. Çok az kaldı küme düşmeye

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GB

13 Temmuz 201716:02

Stajyer Başkan ahbap çavuş ilişkilerine erken başladın. Bu futbolcu sadece Fenerbahçe U 21 ve 2. ligde oynadı. Daha TFF 1. ligi görmedi. Sen bunu süper ligde mi oynatacaksın ? Senin U 21 takımında bundan iyileri var. Onları oynatsana.