Erdi Can Şehit, Gençlerbirliği'nde
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ERDİ CAN ŞEHİT, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Erdi Can Şehit, Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği'nde Genel Menajer Emrah Atasoy, 2019'a kadar sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu önümüzdeki sezon için kiraladıklarını söyledi.

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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Erdi Can Şehit, 2017-2018 sezonunda Gençlerbirliği'nin formasını giyecek.

Kırmızı-siyahlı kulübün genel menajeri Emrah Atasoy, 2019'a kadar sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu önümüzdeki sezon için kiraladıklarını söyledi.

Başkent ekibi, 1 yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Erdi Can'ı Hollanda kamp kadrosuna da dahil etti.

Erdi Can Şehit

Sakarya'da 30 Mart 1996'da doğan Erdi Can Şehit, bir dönem Egemen Korkmaz, Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel gibi isimlerin menajerliklerini yapan Erdinç Şehit'in oğlu.

Futbola 2006 yılında Sakaryaspor'da amatör olarak başlayan Erdi Can, 6 yıl bu kulüpte oynadıktan sonra profesyonelliğe adım attı.

Fenerbahçe'ye 2014 yılında transfer olan genç futbolcu, Tavşanlı Linyitspor, Kayseri Erciyesspor ve Kartalspor'da kiralık forma giydi.

Erdi Can, 2012 yılında düzenlenen Caspian Kupası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda görev aldı.

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4
Amrhal
13 Temmuz 201717:11
Erdi Can'a kadar bizde Berat Ayberk,Mahmut Bilir,Serdarcan Eralp,Cengizhan Akgün gibi yetenkli topçular var ya.
3
Kamil
13 Temmuz 201716:34
Gençler altyapısı boşaldı onun yerine FB altyapısından kiralık adam alındı. Sanırsın 2. lig kırmızı grup takımı bu Gençler. Çok az kaldı küme düşmeye
2
GB
13 Temmuz 201716:02
Stajyer Başkan ahbap çavuş ilişkilerine erken başladın. Bu futbolcu sadece Fenerbahçe U 21 ve 2. ligde oynadı. Daha TFF 1. ligi görmedi. Sen bunu süper ligde mi oynatacaksın ? Senin U 21 takımında bundan iyileri var. Onları oynatsana.
1
Mali
13 Temmuz 201715:10
Babası menejer. Ümüüüüütcüğüm oynatmayacaktır,boşuna aldık sanırım
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