"DEMOKRASİ NÖBETLERİNE KATILAN TEK KULÜP ANKARAGÜCÜ'DÜR"

Ankaragücü yönetim kurulu, "Kızılay’a teknik ekibi, futbolcusu, malzemecisi, kulüp çalışanı, başkanı ve yönetimi ile tam kadro gelerek demokrasi nöbetlerine katılan tek kulüp yine Ankaragücü'dür" dedi

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Ankaragücü yönetim kurulu, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Kızılay’a teknik ekibi, futbolcusu, malzemecisi, kulüp çalışanı, başkanı ve yönetimi ile tam kadro gelerek demokrasi nöbetlerine katılan tek kulüp yine Ankaragücü'dür" dedi.

Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"15 Temmuz yüce Türk Milleti’nin Demokrasiyi ve Cumhuriyeti koruma adına elde ettiği büyük bir zaferdir.

2016’da takvim yapraklarının 15 Temmuz’u gösterdiği gece ülkemize, milletimize ve demokrasimize alçakça bir saldırı yapılmış, milletimiz bu hain saldırıyı tarihe altın harflerle yazılacak destansı bir mücadeleyle bertaraf etmeyi başarmıştır.

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Tarihi boyunca hür yaşamış ve sonsuza kadar hür yaşayamaya ant içmiş milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inerek, cennet vatanımızın her bir köşesinde tanklara, uçaklara, bombalara, kurşunlara aldırış etmeden canları pahasına hain darbe girişimine dur diyerek engellemeyi başarmışlardır.

Yüce Türk Milleti’nin Kahramanlık Destanı yazdığı 15 Temmuz gecesinde Ankaragücü Kulübü ve camiası yine üzerine düşeni sonuna kadar yapmıştır. Başkanımız Mehmet Yiğiner’in talimatı ile kulübümüze ait resmî web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan Ankara halkını ve camiamızı meydanlara davet ettik. Millî mücadele yıllarında İmalat-ı Harbiye çalışanlarından oluşan Ankaragücü Spor Kulübü mensupları olarak kuruluş ve varoluş felsefemize uygun hareket ederek geçmişte olduğu gibi söz konusu vatan ise “önce biz varız” dedik.

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“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ sözü Ankaragücü’nün kuruluş ve varoluş felsefesidir. Ankaragücü kuruluşundan bugüne kadar bu ruhla hareket etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Kurtuluş savaşı sırasında çok zor koşullarda orduya silah ve cephane sağlayan o günkü adı İmalat-ı Harbiye olan Ankaragüçlü bazı futbolcular cephede şehit olmuş, bazıları da gazi olmuşlardır.

Aynı şekilde 15 Temmuz darbe kalkışması esnasında da Ankaragücü camiası başkanıyla, yönetimiyle ve taraftarıyla tıpkı milli mücadele yıllarındaki gibi Demokrasiyi ve Cumhuriyeti koruma adına meydanlara inerek hain darbe planının bastırılmasında en ön saflarda yer alarak kuruluş felsefesine ve ruhuna uygun hareket etmişlerdir.

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İmalat-ı Harbiye bugün de MKE adıyla varlığını sürdürmektedir. Ankaragücü logosu asaleti ve vatanı müdafaayı simgelemektedir. Az öncede belirttiğimiz gibi söz konusu vatanı müdafaa olunca hiç tereddüt etmeden 15 Temmuz gecesi Ankara’da meydanlara inip en ön safta yer alanlar hiç kuşku yok ki Ankaragüçlülerdir. 15 Temmuz sonrası Kızılay’da ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde demokrasi çadırı kurup bir ay boyunca demokrasi nöbeti tutanlar Ankaragücü taraftarlarıdır. Kızılay’a teknik ekibi, futbolcusu, malzemecisi, kulüp çalışanı, başkanı ve yönetimi ile tam kadro gelerek demokrasi nöbetlerine katılan tek kulüp yine Ankaragücü'dür. Tankın önüne ticari taksiyi çekip tankın yürümesini engelleyen de Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner’dir.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de meydanlarda olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha güçlü Türkiye için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Tüm Ankaragücü’ne gönül verenleri de 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenecek programlara ve Kızılay’dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine kadar düzenlenecek yürüyüşe davet ediyoruz.

MKE ANKARAGÜCÜ YÖNETİM KURULU"