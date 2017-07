"ETİMESGUT BELEDİYESPOR'DA BAŞARI İÇİN HER ŞEY VAR"

Etimesgut Belediyespor kulübü yeni sezon öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Etimesgut Belediyespor kulübü yeni sezon öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Bağlıca'da tesis yükseliyor

Kartallar Holding Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan kulüp başkanı Hasan Kartal, bu sezon çok güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, " Biz 4 yıl gibi kısa sürede amatörden 2. lige yükselmiş başarılı bir kulübüz. Bu sezon hedefimiz şampiyonluktur. Bize her zaman destek olan Etimesgut Belediye başkanımız sayın Enver Demirel var, işi bilen kulüp yönetimimiz var, işini çok iyi yapan teknik direktörümüz var, futbolcularımız var. Başarı için gereken her şeye sahibiz. Tesis açısından sorunlarımızı çözüyoruz. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nı yeniliyor, Bağlıca'ya antrenman ve konaklama alanlarının da olduğu büyük bir tesis inşa ediyor. Stadın suni çim sorununu da önümüzdeki sezon çözüyoruz. Başarı için her şey var." dedi.

Kartal: "Seneye hep birlikte 1. Lige"

Futbolculara da mesaj veren Kartal, "Bizim kulübümüz de futbolcuların 'paramı alamadım, yatacak yerim yok' gibi sorunlar asla olmaz. Günü geldi mi parasını alır. Teknik ekip ve oyuncu transferinde kimsenin müdahalesi olmaz. Teknik direktörümüz Hayati Soydaş hocamızı seçerken de kimse karışmadı. Biz gerekli araştırmalarımızı yaptık. Bizim hedeflerimize en uygun ismin Hayati hoca olduğuna karar verdik ve transfer ettik. Futbolcularımızı transfer ederken de ne belediye başkanımızın ne de bir başka yöneticimizin telkini torpili olmadı. İyi ve ihtiyacımız olan oyuncuları aldık. Doğru ve yerinde transferler yaptık. Bu sene çok dikkatli olacağız çok iyi olacağız. Başarılı olmamız için hiç bir engel yok. Seneye hep birlikte 1. Ligi göreceğiz" diye konuştu.

Soydaş: "Etimesgut Belediyespor her yönüyle lige hazır"

Takımın yeni teknik direktörü Hayati Soydaş da hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni sezona 10-15 futbolcuyla başladığımız , sorunların olduğu kulüplerde de çalıştım. Ama Etimesgut Belediyespor her yönüyle lige hazır. Futbolcularımız çok istekli. Hedefe ulaşmak için çok çalışıp başarılı olacağız" dedi.