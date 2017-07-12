ZEKİ ÜNALDI: "GENÇLERBİRLİĞİ, KAPILARDA YATMADIĞI İÇİN CEZALANDIRILIYOR!"

Gençlerbirliği’nde uzun seneler boyunca yöneticilik yapan Zeki Ünaldı, başkent ekibinin maçlarını Ostim Stadı veya Eskişehir'de oynayacak olmasına sert tepki gösterdi.

Gençlerbirliği’nin duayen isimlerinden uzun yıllar genel kaptanlık yapan Zeki Ünaldı, Gençlerbirliği’nin maçlarını Ostim Stadı veya Eskişehir'de oynayacak olmasına sert tepki gösterdi.

19 Mayıs Stadı’nın yıkılacak olması nedeniyle geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda Ankaragücü’nün Yenikent Osmanlı Stadı’nda, Gençlerbirliği’nin ise Anadolu takımları ile Ostim Stadı’nda İstanbul takımları ile olan maçlarını ise Afyon, Eskişehir, Konya ve Mersin’de oynaması kararlaştırmıştı.

Zeki Ünaldı, Gençlerbirliği’nin bu kararla cezalandırıldığını belirterek, “Gençlerbirliği 19 Mayıs Stadı’nın sahibi olarak herkese kucağını açmıştı. Bir sezonda Gençlerbirliği, Ankaragücü, Gençlerbirliği OFTAŞ ve Ankaraspor 19 Mayıs Stadı’nda oynamıştı. Şimdi ise Gençlerbirliği üvey evlat gibi yuvadan atılıyor” dedi.

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Gençlerbirliği’nin yıllarca vergisini ödediğini, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyen Zeki Ünaldı, “Gençlerbirliği ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırılıyor. Yöneticiler ise sesini çıkartmıyor. Şimdi ismi Osmanlıspor olan Ankaraspor’dan 19 Mayıs Stadı'nda oynarken ücret bile talep etmemiştik. Osmanlıspor geçen sezon Osmanlı Stadı’nı Beşiktaş’a açmış ücret bile almamıştı. Şimdi Osmanlıspor'un 94 yıllık Ankara kulübüne kapısını açmayıp Ostim'e sürmesi tek kelime ile ayıptır" dedi.

O zamanki Osmanlı Stadı'nda oynayan ve adı ASAŞ olan kapanmakta olan kulübü yeniden yaşama kazandırdıklarını söyleyen Zeki Ünaldı, "Gençlerbirliği altyapı ekibi olarak devam eden ve ASAŞ'ın devamı olan Hacettepespor'un doğal olarak Osmanlı Stadı'nda oynama hakkı var. Dağdaki, bağdakini kovuyor... Baba evladına bağ bağışlamış, 1 salkım üzüm alamamış. Bu sözler, Gençlerbirliği'nin şu anki halini çok iyi anlatıyor. Gençlerbirliği kimseden para dilenmediği, borç yapmadığı, yardım için kapılarda yatmadığı için cezalandırılıyor. Şehir takımları belediyeler ve valiliklerin katkıları ile ayakta kalırken Gençlerbirliği sadece Ankara'da maçlarını yapmak istiyor. Ama hiçbir yetkili bu konuda en ufak adım atmıyor. Ayıptır, günahtır" diye konuştu.

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Toplantıdan Ostim Stadı’na yapılacak ışıklandırma ve turnikelerin masraflarının Gençlerbirliği tarafından yapılacağını, ancak devletin bu giderleri daha sonra kırmızı siyahlı kulübe ödeyeceği yönünde bir anlaşma yapıldığını da ifade eden Zeki Ünaldı, “Gençlerbirliği yöneticileri biraz onurlu davranmalı. Gerekirse maçlarımızı İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynayalım. Zaten taraftar sayımız az. Turnikeleri İlhan Cavcav Tesisleri’nde ışıklandırması olan sahaya taşıyalım. Bir de tribün yapalım. Böylece kendi stadımız olur” dedi.

Yöneticiler ne iş yapar?

Gençlerbirliği yöneticilerinin stat konusunda farklı açıklamalar yapmasını da eleştiren Zeki Ünaldı, "Siz daha içeride hem fikir olamazsanız kimse sizi dinlemez. Basın sözcüsü Hakan Kaynar, 'Ostim hazır hale getirilene kadar 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı ertelensin' derken, Kura çekimine katılan Kemal Yurttakalan, 'Maçlarımızı Eskişehir'de oynamak istiyoruz' açıklaması yapıyor. Önce bir araya gelip ne isteyeceğinize karar verin sonra da yetkililerden onu isteyin. Böyle yöneticilik Gençlerbirliği'ne zarar verir. Eğer kendinize 'Gençlerbirlikliyim' diyorsanız istifa ederek Gençlerbirliği'ne en iyi hizmeti yaparsınız" dedi.