GENÇLERBİRLİĞİ'NDE STADYUM SIKINTISI

Gençlerbirliği yönetimi, sezonun ilk yarısındaki müsabakaları 19 Mayıs Stadı’nda oynama taleplerinin karşılık bulmasını istiyor.

Futbol Liglerinde yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala Beştepe’nin iki takımı Gençlerbirliği ve Hacettepe, umutlu bir bekleyiş içinde. Süper Ligde fikstür, ikinci ligde de gruplar belirlenirken, iki takım içerde oynayacağı maçlar için ‘saha’ sorununa çözüm arayışında.

Gençlerbirliği yönetimi, Teknik ekipten gelen talep doğrultusunda, iç saha maçları için yeni açılan Eskişehir Stadı’nı adres gösterirken; kulüp başkanları, Spor Genel Müdürlüğü ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yetkilileri arasında yapılan toplantıda, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımlarının iç saha müsabakalarını oynamaları için Ostim Stadı üzerinde karar kılınmıştı.

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TRİBÜN ÇATISINDA SORUN VAR

Toplantıda, 19 Mayıs Stadı’nın UEFA standartlarına göre yetersiz olan ışıklandırma sisteminin ve passolig turnikelerinin Ostim Stadı’na taşınması gündeme gelirken, bu işlemlerin yanı sıra stattaki diğer eksiklerin giderilmesinin tahmin edilenden uzun süreceğinin ileri sürülmesi, sorunu farklı bir noktaya taşıdı. Tüm bu gelişmelerin ardından, Ostim Stadı’nın tribünlerinin üzerini kapatan çatının ömrünü tamamladığı ve onun da yenilenmesi gerektiği, bu yönde yapılacak bir çalışmanın, stadın hazır hale gelmesini uzatacağı iddiası ortaya atıldı.

SAHA HAZIR ZEMİN DURUYOR

19 Mayıs Stadı’nın yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili ön çalışma, bakanlık yetkililerince yapılan açıklamalara göre en az 6 ayı bulacak. Sonrasında yıkım işleri başlayacak. Gençlerbirliği cephesi, bu nedenden dolayı bu 6 aylık süreçte iç saha maçlarını, alışkın oldukları ve zemini çok iyi durumda olan statta oynama düşüncesinde. Aynı zamanda, yapımı devam eden Eryaman Stadı’nın da 2018 yılının başına yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Beştepe kurmayları, ikinci yarı ile birlikte, iki stadı kullanmayı planlıyor. Bu sezon kullanıma kapanacak olan Cebeci İnönü Stadı ile önceki sezonlarda ulusal lisans alma konusunda sorun yaşayan 19 Mayıs Stadı’nın ortak özelliği, ikisi ile ilgili olarak hasırlanan ‘depreme dayanıklı’ olmadığı şeklindeki raporlar. Gençlerbirliği cephesi bu yönde gelecek itiraz için de ‘sınırlı sayıda taraftar’ formülü üzerinde duruyor. Kırmızı-siyahlıların iç saha maçlarında geçmiş sezonlardaki taraftar ortalamasının 3-4 bin civarında olduğunu belirten yöneticiler, “19 Mayıs Stadı bu anlamda riskli, maçlarınızı burada oynatamayız” şeklinde gelecek bir itiraza, “5 bin kişiden fazla taraftarı almayacak şekilde düzenleme” yaparız yönünde bir alternatifi öne sürmeyi planlıyor.