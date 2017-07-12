ANKARAGÜCÜ, BİR YERLİ VE BİR YABANCIYA İMZA ATTIRDI

Ankaragücü, Brezilyalı stoper Edson Henrigue Da Silva ve Malatyaspor’dan orta saha oyuncusu Sedat Ağçay ile ön sözleşme imzaladı.

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Ankaragücü, Brezilyalı stoper Edson Henrigue Da Silva ve Malatyaspor’dan orta saha oyuncusu Sedat Ağçay ile ön sözleşme imzaladı.

Sarı-Lacivertli ekibin Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşme imzalayan her iki oyuncu, Ankaragücü forması giyecekleri için mutlu olduklarını, bu büyük camiaya ve taraftarlara layık olabilmek için çok çalışacaklarını söyledi.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Mehmet Yiğiner, ”Kadromuza kattığımız oyuncu kardeşlerim camiamıza hayırlı olsun. Lig başlamadan eksiklerimizi giderecek ve taraftarlarımızın beklentilerine cevap verebilecek bir kadroyu oluşturacağız” dedi.