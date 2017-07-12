Ankaragücü, 3 sponsora birden imza attıracak
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ANKARAGÜCÜ, 3 SPONSORA BİRDEN İMZA ATTIRACAK

Ankaragücü, 3 sponsora birden imza attıracak

Ankaragücü’nde yıllardır sonuç alınamayan sponsorluk görüşmelerinde sonunda mutlu sona ulaşıldı.

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Ankaragücü’nde yıllardır sonuç alınamayan sponsorluk görüşmelerinde sonunda mutlu sona ulaşıldı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan başkent ekibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerden olan ANFA LTD ŞTİ, BELTAŞ AŞ VE ANKET AŞ ile anlaşma sağlayarak sponsorluk konusunda el sıkıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in Ankaragücü’ne sponsor sözü vermesinin ardından bu şirketlerin harekete geçtiği düşünülüyor.

Ankaragücü’nde bu 3 şirketin yetkilileri ile yarın saat 14’te Beştepe Tesisleri’nde sponsorluk protokolü imzalanacağı açıklandı.

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