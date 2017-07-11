OSMANLISPOR'DA KURA ÇEKİMİ NASIL YORUMLANDI?

Osmanlıspor teknik direktörü Bülent Uygun, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu kura çekimini değerlendirerek büyük bir inanç ve istekle çalışmalarını devam ettirdiklerini vurguladı.

Osmanlıspor teknik direktörü Bülent Uygun, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu kura çekimini değerlendirerek büyük bir inanç ve istekle çalışmalarını devam ettirdiklerini vurguladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor’un deneyimli teknik direktörü Bülent Uygun, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu kura çekimini değerlendirdi.

Kazalardan ve belalardan uzak, çekişmeli ve zevkli bir sezon olması temennisinde bulunan Uygun, “İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirilen 2017-2018 sezonu bütün takımlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Her sezon daha da zor geçen bir lig yaşıyoruz. Ekonomik anlamda yukarılara giden ve yapı itibariyle de dünya futbolunda yavaş yavaş yükselen bir Türk futbolu var artık. Geçen sezonu 13. sırada bitirmiş bir Osmanlıspor olmasına rağmen, Mustafa Reşit Akçay hocamızla Avrupa’da göstermiş olduğumuz başarı trendi açıkçası camia olarak beklentileri daha da üst sıralara çıkardığının bilincindeyiz. Biz, takım halinde öncelikle futbolun bireysel yeteneklerini sergileyen, istekli, kazanmaya odaklanmış ve yüreğiyle sahada savaşan bir takım olup maçların sonucu ne olursa olsun rakibi tarafından da alkışlanan ve oynadığı futbolla da takdir toplayan bir takım olma hüviyeti için var gücümüzle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnananlar inandıklarını başarmıştır. Bizler de büyük bir istekle inşallah hayallerimizi gerçekleştirip hedeflerimize ulaşacağımız bir sezonu en güzel bir şekilde tamamlar, yönetimimiz ve taraftarlarımızla hep beraber bu sevince ortak oluruz” şeklinde konuştu.

Diğer yandan yeni sezon fikstür çekimiyle ilgili olarak takım kaptanı Numan Çürüksu, Muhammed Bayır ve takımın bu sezonki transferlerinden Serdar Gürler şunları söyledi:

Numan Çürüksu

Yeni sezonun bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Tüm futbolseverler için umarım keyifli bir sezon olur. Önceki yıllarda olduğu gibi lige en iyi bir şekilde hazırlanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Futbol paydaşları adına keyifli, sakatlıklardan uzak bir sezon olur inşallah!

Muhammed Bayır

Fikstürden önce takımların kendi performanslarının daha önemli olduğunu düşünenlerdenim. Bunları yaşayarak gördük. Geçen sezon ve ondan önceki sezonlarda buna bizzat şahitlik ettik. Zorlu maç diye düşündüğümüz ve art arda oynadığımız çoğu maçta, galip geldiğimizi hatırlıyorum. Fikstürü kendi çalışmalarımız belirler diye düşünüyorum. Ligde nasıl bir performans sergilersek fikstür de ona göre şekillenecektir. Zor hafta dediğimiz maçları performansımızla kolaya çevirip, kolay diye tabir ettiğimiz haftaları da daha rahat geçeceğimize inanıyorum.

Serdar Gürler

Fikstürü gördük ister istemez heyecanlandık pek tabi ki… Ligin başlaması için adeta gün sayıyoruz. Fikstürdeki sıranın bizi pek bağlamadığını düşünüyorum. Çünkü kendi hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Allah’ın izniyle herkese keyifli maçlar izletmek istiyoruz. Hedefleri olan bir kulübe geldim ve burada başarılı olmak istiyorum. Hocamın bana forma şansı verdiği maçlarda takımımıza katkı sağlamak istiyorum. İnşallah takım olarak hep birlikte başarıyı yakalayacağız.

Osmanlıspor çift yaptı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Mor-Sarılı Başkent ekibi, çalışmalarını çift antrenmanla devam ettirdi. Bülent Uygun nezaretinde akşam yapılan antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Topla ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan günün ikinci antrenmanına taktik ağırlıklı çalışmayla devam edildi. Daha sonra dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak maç yapan Mor-Sarılı ekip soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı. Hafif sakatlıklarından dolayı tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Tiago Pinto takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde çalıştı.