Galatasaray'dan bir transfer daha
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GALATASARAY'DAN BİR TRANSFER DAHA

Galatasaray'dan bir transfer daha

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İspanyol ekibi Sevilla’da forma giyen Brezilyalı sağ bek Mariano’yu kadrosuna kattı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İspanyol ekibi Sevilla’da forma giyen Brezilyalı sağ bek Mariano’yu kadrosuna kattı.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gomis, Belhanda ve Maicon’u kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, defans bölgesine takviye yaptı. Galatasaray, sağ bek pozisyonunu Laliga ekiplerinden Sevilla’da oynaya Brezilyalı futbolcu Mariano ile doldurdu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması ve başarılı oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

31 yaşındaki futbolcu Brezilya’da Guarini, Ipatinga FC, Tombense, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense ekiplerinde forma giyerken, Avrupa futbolundaki ilk deneyimini ise Fransa Ligi'nde Bordeaux'da yaşadı. Mariona, Sevilla’da geçtiğimiz sezon Laliga, İspanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nda toplam 43 maçta görev aldı ve 4 asist ile mücadele etti. Brezilyalı oyuncu bu müsabakalarda 8 sarı kart görürken, kırmızı kart ile hiç cezalandırılmadı

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