10. etapta zafer Marcel Kittel'in
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10. ETAPTA ZAFER MARCEL KİTTEL'İN

10. etapta zafer Marcel Kittel'in

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını, Quick-Step Floors takımının Alman sporcusu Marcel Kittel kazandı.

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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını, Quick-Step Floors takımının Alman sporcusu Marcel Kittel kazandı.

Fransa'nın Perigueux ile Bergerac yerel idareleri arasındaki 178 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun 10. etabında, 4 saat 1 dakikalık derecesiyle Quick-Step Floors takımından Kittel birinciliğe ulaştı.

Turda 4. etap galibiyetini elde eden Kittel'in ardından Trek-Segafredo takımından Alman John Degenkolb ikinci, LottoNL-Jumbo ekibinden Hollandalı Dylan Groenewegen ise üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Froome, toplamda 42 saat 27 dakika 28 saniyelik derecesiyle genel klasmanda liderliğini korudu.

Turun 11. etabı, Fransa'nın Eymet ve Pau yerel idareleri arasındaki 203,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.

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