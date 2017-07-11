Mandanda yeniden Marsilya'da
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MANDANDA YENİDEN MARSİLYA'DA

Mandanda yeniden Marsilya'da

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, Crystal Palace'tan kaleci Steve Mandanda'yı renklerine bağladı.

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, Crystal Palace'tan kaleci Steve Mandanda'yı renklerine bağladı.

Fransa kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Mandanda ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinde Le Havre'ın altyapısından yetişen Fransız kaleci, 2007-2016 yıllarında Marsilya'da forma giymişti. Geçen sezonun başında sözleşmesi bittikten sonra Crystal Palace'a transfer olan Mandanda, fazla forma şansı bulamadığı İngiltere ekibinde, sadece 10 maçta görev yapabilmişti.

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