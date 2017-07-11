Fenerbahçe kafilesi İsviçre'de
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FENERBAHÇE KAFİLESİ İSVİÇRE'DE

Fenerbahçe kafilesi İsviçre'de

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmasını gerçekleştirmek üzere, İsviçre'nin Lozan şehrine geldi.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmasını gerçekleştirmek üzere, İsviçre'nin Lozan şehrine geldi.

Sezon öncesi ilk kamp çalışmasını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-lacivertliler, iki günlük iznin ardından İsviçre'de kampa başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İsviçre'nin Cenevre şehrine giden Fenerbahçe, buradan kamp yapacağı Lozan'a kara yoluyla geçti.

Takımın, Lozan'daki ilk antrenmanını TSİ 19:00'da yapması bekleniyor.

Simon Kjaer, Aatıf Chahechouhe, De Souza, Robin van Persie, Valbuena, Dirar ve Neustaedter kafilede yer almadı. Bu oyuncular kampa İsviçre'de dahil olacak.

Fenerbahçe, İsviçre'de 4 takımla hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, Monaco maçından sonra kampı tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını İstanbul'daki tesislerinde sürdürecek.

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