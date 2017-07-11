EMRE MOR'UN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Emre Moru'un menajeri Muzzi lakaplı Mustafa Özcan'ın hikaye paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlarda heyecan yarattı.

Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen Milli futbolcu Emre Mor ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Genç futbolcunun menajeri Muzzi Özcan'ın instagram hesabından yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Menajer Muzzi Özcan'ın İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticiler ile bir araya geleceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Emre Mor ile ilgili ''Emre Mor başka takıma kiralanacaksa, futbolcunun önceliği bizde'' ifadelerini kullanmıştı.

Yeni sezon öncesi Mehmet Ekici, Valbuena, Nabil Dirar ve Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Emre Mor transferinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.