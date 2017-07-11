Kongrede arbede çıktı
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KONGREDE ARBEDE ÇIKTI

Kongrede arbede çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923'ün bugün yapılması planlanan kongresi, taraftarlar arasında çıkan arbede nedeniyle iptal edildi.

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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923'ün bugün yapılması planlanan kongresi, taraftarlar arasında çıkan arbede nedeniyle iptal edildi.

Aydınspor 1923 tesislerinde yapılacak olan ve mevcut Başkan Hidayet Türen, Polat Bora Mersin ve Hüsamettin Artan'ın yarışacağı kongre öncesinde taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraftarlar birbirlerine saldırdı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Çevik kuvvet ekiplerinin de müdahale ettiği olayda adaylar da taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Başkan Türen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle kongrenin iptal edildiğini söyledi.
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