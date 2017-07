FİKSTÜR SONUNDA NELER KONUŞULDU?

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi.

Fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, amaçlarının sezonu şampiyon tamamlamak olduğunu söyledi.

"Fikstür bütün takımlarımıza hayırlı olsun" diyen Ergün, "İki sene önce kazandığımız şampiyonluktan sonra, lig yarışından biraz uzakta kaldık. Bu seneki amacımız şampiyon olmak. Dolayısıyla fikstürün vermiş olduğu avantaj ve dezavantajları düşünerek ya da onlara sığınarak değil, her rakibimizi aynı şekilde etüt edip her birine gereken ciddiyeti verip, her maça kazanmak parolasıyla çıkıp, umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Ergün, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in diğer arkadaşlarıyla çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Orada herhangi bir gelişme olduğu zaman mutlaka paylaşılacaktır. Sağ bek pozisyonunda birden fazla oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Mümkün olduğu kadar isimleri zikretmemeye çalışıyorum. Birden fazla isim var. Kısa vadede tahmin ediyorum resmi bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Sağ bek transferiyle ilgili 1-2 gün daha beklemek lazım."

Dumanlı: "Sezona en hazır şekilde gireceğiz"

Fenerbahçe Futbol AŞ Genel Müdürü Engin Dumanlı, Süper Lig'de sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Yeni sezonda tüm kulüplerin başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileyerek sözlerine başlayan Engin Dumanlı, şöyle konuştu:

"Futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, keyif alınan bir sezon olmasını diliyorum. Bizim ilk maçımız İzmir'de. Güzel bir deplasman olacak. Hazırlıklarımız hala devam ediyor. Bir takım takviyeler yaptık, başta Aykut Hocamız olmak üzere. Şu anda devam eden yönetimimizin sürdürdüğü bazı temaslar da var. Gerekli çalışmaları yapacağız ve sezona daha hazır bir şekilde başlayacağız."

Ahmet Ürkmezgil: "Aboubakar'ı kim istemez ki"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlıların son günlerde gündeminde yer alan forvet transferi ve Kamerunlu golcü futbolcu Aboubakar konusunda, "Aboubakar'ı kim istemez ki." dedi.

Fikstürün çok önemli olmadığını ve bütün takımların bir kere kendi sahasında, bir kere de deplasmanda birbirleriyle oynayacağını vurgulayan Ürkmezgil, "Fikstürün bir avantaj getireceğine inanmıyorum. En zor takımlarla arka arkaya oynamak ender olur. En fazla zor 2 maç arka arkaya gelir. Onların da şampiyonluk kovalayan takımlar için dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Ben bir tek hava şartlarından dolayı bir sıkıntı olur mu diye düşündüm. Onlar da gayet istediğimiz gibi geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Transferi gündemde yer alan eski futbolcuları Aboubakar'ın, siyah-beyazlı takımda önemli işlere imza attığını aktaran Ürkmezgil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aboubakar'ı kim istemez ki. İmkanlar bizim elimizde değil. Dolayısıyla paranın çok önemli rol oynadığı noktada da kendi şartlarımızı düşünüyor olmamız lazım. Şu anda ilk baştan daha değişik bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten transfer konusunda aynı anda doğru bilgiye sahip olmak mümkün değil. Çünkü bu işi bizzat takip eden başkan ve yönetici arkadaşlarımız 'şu şöyle olacak bu böyle olacak' deme şansına sahip değiller. Ne 'geldi' diye ne de 'gitti' diye kesin bir şey konuşulamaz."