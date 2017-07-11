Fransız yargısından Valbuena'ya kötü haber
﻿
Site İçi Arama
﻿

FRANSIZ YARGISINDAN VALBUENA'YA KÖTÜ HABER

Fransız yargısından Valbuena'ya kötü haber

Mathieu Valbuena tarafından İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Karim Benzema'ya karşı açılan davada, Versay İstinaf Mahkemesi'nin aldığı kararı iptal etti.

517 Okunma

Fransız Yargıtayı, Fenerbahçe'ye transfer olan Mathieu Valbuena tarafından İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Karim Benzema'ya karşı açılan davada, Versay İstinaf Mahkemesi'nin aldığı kararı iptal etti.

Yargıtay, Versay İstinaf Mahkemesi'nin iddianamenin kabul edilmesiyle ilgili aldığı kararı, usulde görülen hata yüzünden bozdu. Yargıtay, bu davanın bu kez Paris İstinaf Mahkemesi tarafından ele alınmasını kararlaştırdı.

Gerekçeli kararda, soruşturmayı yürüten adli polisin tarafsızlığı ile ilgili şüpheler üzerine Benzema'nın avukatı tarafından yapılan itirazın haklı bulunduğu kaydedildi.

Benzema'nın avukatı Patrice Spinosi, basına yaptığı açıklamada, "Bugün Yargıtay'ın verdiği karar müvekkilimin bir sonraki mahkemedeki duruşmasında aklanmasının önünü açabilir." dedi.

Versay İstinaf Mahkemesi, Benzema ve diğer üç sanık hakkındaki suçlamanın düşmesi için yapılan başvuruyu reddetmişti.

Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Mathieu Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer bazı sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, hakkındaki dava nedeniyle Benzema'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna almamıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesi nedeniyle ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Fenerbahçe kafilesi İsviçre'de
Fenerbahçe, Lozan'daki ilk antrenmanını yaptı
Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor
Fikstür sonunda neler konuşuldu?
Lens'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Fenerbahçe Doğuş'un yeni yıldızı İstanbul'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿