Teodosic NBA'e gitti
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TEODOSİC NBA'E GİTTİ

Teodosic NBA'e gitti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, CSKA Moskova ile yolları ayrılan Sırp oyun kurucu Milos Teodosic'i kadrosuna kattı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, CSKA Moskova ile yolları ayrılan Sırp oyun kurucu Milos Teodosic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken ABD basını, Teodosic'in 12,3 milyon dolar karşılığında 2 yıllık kontrat imzaladığını öne sürdü.

Teodosic, kariyerinde ülkesinin FMP, Borac Cacak, Yunanistan'ın Olympiakos ve Rusya'nın CSKA Moskova takımlarında forma giydi.

Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyatları, 2014 Dünya Şampiyonası ve 2009 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Teodosic, CSKA Moskova ile 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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