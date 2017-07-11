2017 İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYATLARI'NA DOĞRU

Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdürüyor.

Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Milli Takımlar Güreş Antrenman Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli takımda, önceki yıllarda grekoromen ve serbest stilde olimpiyat ve dünya şampiyonluğu kazanan sporcular da yer alıyor.

Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Rüstem Koyuncu, yaptığı açıklamada, oyunlara hazır olduklarını belirterek, "Bu oyunlar bizim için çok önemli, takımımızda çok tecrübeli isimler var. Samsun'da tarih yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.