Ertuğrul Sağlam, transfer istiyor
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ERTUĞRUL SAĞLAM, TRANSFER İSTİYOR

Ertuğrul Sağlam, transfer istiyor

Adana Demirspor ile oynayan ve genç kadrosuyla rakibini 5-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, yönetimden transfer talebinde bulundu.

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Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk hazırlık maçını dün Adana Demirspor ile oynayan ve genç kadrosuyla rakibini 5-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, yönetimden transfer talebinde bulundu.

Adana Demirspor karşılaşmasında ağırlıklı olarak gençlere şans veren Sağlam’ın müsabakayı saha kenarında izleyen Başkan Adil Gevrek ile maç sonrası bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Sağlam’ın gerçekleştirilen görüşmede Gevrek’e, “Geçen sezonki oyuncularımızın performansından memnunum ancak, kadromuza takviye yapmamız şart. Bugüne kadar alınan oyuncuların da kalitesinden şüphem yok. Lakin Süper Lig’de çok güçlü takımlar rakibimiz olacak. Bizim ikinci etap kampına kadar transferde büyük aşama kat etmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek’in bu görüşme üzerine kulübün transfer komitesine çalışmalara hız verilmesi talimatı verdiği ifade ediliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor dış transferde bugüne kadar, Fabien Farnolle, Issam Chebake, Khalid Boutaib, Emanuel Dening, Issiar Dia, Sincere Seth, Ali Dere ve Yalçın Ayhan’ı kadrosuna kattı. 
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