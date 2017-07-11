Şotalı Pakhtakor'da yeni transferler basına tanıtıldı
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ŞOTALI PAKHTAKOR'DA YENİ TRANSFERLER BASINA TANITILDI

Şotalı Pakhtakor'da yeni transferler basına tanıtıldı

Gürcü teknik adam Şota Arveladze'nin başına geçtiği Özbekistan'ın en köklü futbol kulüplerinden Pakhtakor, kadrosuna kattığı 5 oyuncuyu basına tanıttı.

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Gürcü teknik adam Şota Arveladze'nin başına geçtiği Özbekistan'ın en köklü futbol kulüplerinden Pakhtakor, kadrosuna kattığı 5 oyuncuyu basına tanıttı.

Pakhtakor Kulübü Başkanı Babur Şadiyev ve teknik direktör Şota Arveladze'nin de hazır bulunduğu törende, eski Adana Demirsporlu Tiago Bezerra'nın yanı sıra Eldor Suyunov, Şerzod Azamov, Zabihullo Orinbayev ve Gidi Kanyuk ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Şota Arveladze, çok kaliteli futbolcuları takımına dahil etmelerinden dolayı memnun olduğunu belirtti.

"Gelecek sene katıldığımız tüm turnuvalarda başarılı olmak istiyoruz"

Özbek ekibi ile 2,5 yıllık kontrat imzalayan Bezerra, Şota Arveladze'nin teklifi üzerine Pakhtakor'u seçtiğini dile getirdi.

Bu yıl Pakhtakor'u Asya Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istediklerini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Gelecek sene katıldığımız tüm turnuvalarda başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de Adana Demirspor'un yanı sıra Adanaspor, Karşıyaka ve Altay formaları da giydi.

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