LENS'TEN FENERBAHÇELİLERİ HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Jeremain Lens, sosyal medya sayfasından sarı-lacivertlilerle antrenmana çıktığı bir fotoğrafı paylaştı.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Jeremain Lens, sosyal medya sayfasından sarı-lacivertlilerle antrenmana çıktığı bir fotoğrafı paylaştı.

Geçen sezonu Fenerbahçe’de kiralık geçiren ve bu sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini dile getiren Hollandalı yıldız oyuncu Jeremain Lens ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan tecrübeli oyuncu, sosyal medya sayfasında Fenerbahçe ile çıktığı antrenmana ait fotoğrafı profil resmi yaptı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı, sarı-lacivertlilerle yeniden anlaştığı şeklinde yorumlandı.