BURSASPOR KAPTANINA KAVUŞTU

Bursaspor'da yönetim kurulundan aldığı izinle 11 günlük ilk hazırlık programına katılmayan kaptan Pablo Martin Batalla, Bursa'ya geldi.

Arjantin'den uçakla İstanbul'a gelen Batalla, geç saatlerde Özlüce Tesisleri'ne ulaştı.

Sabah kulüp binasında başkan Ali Ay ile bir araya gelen Batalla'nın, görüşmede geçen sene yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı ilettiği öğrenildi.

Başkan Ali Ay'ın da Batalla'ya "Yeni bir oluşum içindeyiz. Geçen sezon hepimiz yaşananlardan dolayı çok üzüldük. Bu sene bunları bir daha yaşamamayı ve önümüze bakmayı istiyoruz. Bu takımın sana ihtiyacı var. Hep birlikte güzel günler yaşayalım." dediği belirtildi.

Görüşmenin ardından kulüpten mutlu ayrıldığı aktarılan Batalla, Acıbadem Bursa Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Arjantinli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolü, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Batalla'nın, yeşil-beyazlı ekibin akşam yapılacak antrenmanında takımla çalışacağı ifade edildi.