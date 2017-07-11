Fenerbahçe Doğuş'un yeni yıldızı İstanbul'da
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FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN YENİ YILDIZI İSTANBUL'DA

Fenerbahçe Doğuş'un yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Nicolo Melli, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Nicolo Melli, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli takımın 3 yıllık anlaşmaya vardığı İtalyan basketbolcu, Atatürk Havalimanı'nda FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum." dedi.

Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu aktaran Nicolo Melli, "İstanbul'a daha yeni adım attım, bir fikir sahibi olmak için şehri dolaşıp görmem gerekiyor. Uzun bir hazırlık süreci bizi bekliyor. Hep birlikte geçen sezon yaptıklarımızı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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