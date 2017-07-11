Beşiktaş KAP'a bildirdi
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BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Gökhan İnler'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, Gökhan İnler'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, sezon başında takıma dahil ettiği Gökhan İnler'in sözleşmesini feshetti. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Gökhan İnler ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş resmi siteden de Gökhan İnler için "Teşekkürler Beşiktaş'ın Çocuğu Gökhan İnler" başlığıyla teşekkür mesajı yayınladı.

Resmi sitede yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı;

"2016-17 sezonu başında Beşiktaşımıza transfer olan, transfer sürecinden vedasına kadar her aşamada Beşiktaşlı duruşunu sergilemekten vazgeçmemiş, beyefendi kişiliği ve başarılı performansıyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Gökhan İnler ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı üzülerek duyuruyoruz.

Kartal Yürekli Gökhan İnler'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin ve Beşiktaş sevdasının her zaman hatırlanacağını belirtiriz.

Saygılarımızla,"

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