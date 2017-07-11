EN HIZLISI VİSCA

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Medipol Başakşehir, sabah gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kranjska Gora kasabasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, eğlenceli anlara sahne oldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, hız testi ve el topu oyunuyla devam etti.

Oyuncuların 30 metreyi deparla koştuğu çalışmanın en hızlı ismi, Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu. Visca'nın, 3.81'lik derecesiyle ilk sırayı aldığı testte, 27 yaşındaki oyuncuyu 3.89'la Sokol Cikalleshi, 3.90'la Eljero Elia takip etti.

- Adebayor'un takımı "tiki-taka" ile kazandı

İdmanda, el topu oyununun öne çıkan ismi ise Emmanuel Adebayor oldu. Togolu yıldızın yer aldığı pembe takım, lacivert takımı Adebayor'un attığı kafa golüyle mağlup etti. Adebayor, bu golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Togolu golcünün, oyun içinde arkadaşlarının hızlı pas yapmasını isterken "tiki-taka, tiki-taka" diye bağırması, Abdullah Avcı ve diğer oyuncuları güldürdü.

Turuncu-lacivertli ekibin antrenmanı, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

- İlk hazırlık maçı...

Medipol Başakşehir, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını 12 Temmuz Çarşamba günü oynayacak.

Turuncu-lacivertliler, Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.