SÜPER LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLDİ

2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bugün yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı. Kura çekiminde ayrıca Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF Başdanışmanı Hilmi Gökçınar, beIN Media Group Başkanvekili ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaildy, beIN Media Group Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu Direktör Ziad Hammoud ve Süper Lig kulüp yetkilileri hazır bulundu.



2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Süper Lig'de ilk yarı 24 Aralık 2017 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, fikstür çekimi öncesi şöyle konuştu:

"Kıymetli dostum Yousuf Bey konuşmasında beIN Sports'un, Türkiye futboluna olan desteklerini izah etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün Paris'ten geldiler. Bizim aramızda olduktan sonra yeniden Paris'e dönecekler. Bu kadar yoğun programları arasında bizlere saygılarını ve sevgilerini gösterdiler. Çok teşekkür ediyorum. Bizler yol arkadaşımızla aynı dilekleri paylaşıyoruz ve yolumuza devam edeceğimizi söylüyoruz. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Fikstür Çekimi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda Kuzey Kıbrıs Futbol Federasyonu'ndan arkadaşlarımız da var. Onlara ve burada bulunan Süper Lig kulüp yetkililerimize de 'Hoş geldiniz' diyorum. Bildiğiniz gibi İlhan Ağabey hem kulüp ekonomisi hem de Türk futboluna kazandırdığı futbolcular açısından hepimize yol gösterici olmuştur. İlhan Başkan'ı rahmetle anıyor ve bu sezonu kendisine ithaf ediyoruz. Dünyanın önde gelen spor yayıncılarından birisi olan beIN Sports ile 5 yıllık uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk umarım hepimiz için bereketli olur. Bildiğiniz üzere Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için başvurumuzu yaptık. 2018 Eylül ayında UEFA Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak. Diğer taraftan 2019 yılındaki UEFA Avrupa Ligi Finali ve Süper Kupa Finali'ni düzenlemek için de Beşiktaş Vodafone Park Stadı ile aday olduk. İki finalden birisini ülkemize getirmek istiyoruz. Dolayısıyla tüm futbol ailesinin bu adaylık süreçlerine olumlu katkıda bulunacağına ve hep birlikte üzerimize düşen sorumlukları yerine getireceğimize inanıyorum. Yöneticiler, teknik adamlar, sporcular, taraftarlar ve medya bu güzel oyunu bir arada tutan unsurlar. Yararsız tartışmaların, yapıcı olmayan yorumların futbolumuza bir katkısı olmadığını unutmamalıyız. Sorumsuzca söylenen kelimeler yanlış yerlere çekilebilmekte; bunun da kimseye faydası bulunmamaktadır. Futbolun birleştirici gücünden faydalanarak, iletişim ve teknolojiyi daha doğru kullanmalıyız. Geçmişte hepimize zarar veren hatalardan ders alarak daha dikkatli davranmalıyız. Sözlerimi tamamlarken; Milli takımımızın Eylül ve Ekim aylarında çok önemli maçları var. 2018 Dünya Kupası'na gideceğimize yürekten inanıyor ve kendilerine başarılar diliyoruz. Bu vesileyle Avrupa'da mücadele edecek tüm Türk takımlarına da başarılar diliyoruz. 2017-2018 sezonu tüm takımlarımıza hayırlı olsun"

beIN Media Group Başkan Vekili ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaildy fikstür çekiminden önce söz aldı ve şu ifadeleri kullandı: "Süper Lig'de bu sezon İlhan Cavcav'ın anısına adandı. Kendisini minnetle anıyoruz. Türkiye Süper Ligi'nde olmak bizim açımızdan şöyle bir yatırım ki Türkiye'ye olan inancımız, Türk futbolunun uzun vadede bize verdiği güvenle bizim adanmışlığımız burada söz konusu. Türkiye'deki en büyük yatırımı da spor anlamında biz Süper Lig'e yaptık. Bu kararımızın arkasında bu kadar güçlü durabilmemizin sebebi de Türkiye Ligi'nin yüksek kalitesine ve küresel anlamda ne kadar değerli olabileceğine olan inancımızdan geliyor ki bunun nişanesini de çok önemli imzaların transfer sezonunda atılmasıyla da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye Süper Ligi'nin bu önemli kulüpleriyle adımızın anılması bizim için gerçekten büyük bir mutluluk. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile iş birlikçilerimiz olarak onlara her türlü desteği vermek ve Türkiye'nin de ligin dünya çapındaki tanınırlığını daha yüksek seviyelere taşımak amacındayız. Aynı zamanda içerik zenginliğimizi farklı yeni paket yapılandırmaları da gündeme getirerek daha kaliteli bir yayın sonucuna ulaşmaya çalışacağız. Aynı zamanda tabii ki bütün partnerlerimize ve iş birlikçilerimize de bu konuda bize yardımcı olmaları için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin yanı sıra bizim çok önemli bir parçamız olan futbol taraftarlarını da korumak ve desteklemek bizim en büyük adanmışlığımız. Aynı zamanda Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Sivasspor'a da büyük başarılar diliyorum. Türkiye Süper Ligi'nin çok güzel keyifli bir izlenirliği olacağını umuyorum ve bunu size vadediyoruz."

Süper Lig'de derbi haftaları

2. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

6. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

14. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

- İlk haftanın programı

Galatasaray-Kayserispor

Akhisar Belediyespor-Sivasspor

Beşiktaş-Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Medipol Başakşehir-Bursaspor

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

Trabzonspor-Atiker Konyaspor

Göztepe-Fenerbahçe