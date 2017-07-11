MOKE, ATİKER KONYASPOR'DA

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden stoper Wilfred Moke ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına devam eden Atiker Konyaspor, savunma bloğunu kuvvetlendirmek için 29 yaşındaki futbolcu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, törende yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

Savunma bloğunu kuvvetlendirmek istediklerini vurgulayan Baydar, "29 yaşındaki defans oyuncusu Wilfred Moke ile anlaşmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl FCS Bükreş'te 39 maça çıkan futbolcumuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisinin Konyasporumuza önemli katkılar sağlayacağına eminiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Wilfred Moke ise Atiker Konyaspor'un bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bu kulübe gelmekle önemli bir karar verdiğini anlatan Moke, "Her şey çok güzel olacak. Eminim geçen yıldan daha da güzel şeyler olacak bu sene. Taraftarımızın geçen yıl olduğu gibi takımımızı desteklemelerini istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımız merak etmesinler, bu sene de onlara çok önemli zaferler getireceğiz." diye konuştu.