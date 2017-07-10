BALIKESİRSPOR'DA REMZİ BONCUK DÖNEMİ

Balıkesirspor Kulübü Olağanüstü Kongresi'nde, Remzi Boncuk, başkanlığa seçildi.

Karesi AVM Toplantı Salonu'nda, Mehmet Çalışkan'ın divan başkanlığında gerçekleştirilen kongrede, seçim öncesi mevcut başkan Feyyaz Çiftçi, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Balıkesirspor'un, şehrin en büyük markası olduğunu belirten Çiftçi, "Göreve geldiğimizde tüm eşyaları yeniledik, faturaları ödedik. İkinci antrenman saha ihtiyacımızı giderdik. Altyapıya fazlasıyla önem verdik. Kendi çocuklarımız, A Takım'da forma giymeye başladı. FIFA'daki dosyaları ödedik ve takımı puan silme cezasından kurtardık. Üst üste yaşanılan talihsizlikler bizleri derinden etkiledi. Zor şartlar altında sezonu tamamladık." diye konuştu.

Çiftçi, kulübü bataklıktan kurtardıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yönetime talip olanlara tavsiyem, Balıkesirspor'u kalıcı gelir kaynaklarına kavuşturun. Balıkesirspor'un geleceği kurtarılsın. İnanıyorum ki her şey güzel olacak. Aydınlık günler, Balıkesirspor'u bekliyor. Biz, bütün futbolcuların alacaklarını ödedik, sözleşmelerini yeniledik. Personellerin alacaklarını ödedik. Borcumuz şu an 20 milyon 300 bin lira. Balıkesirspor'un FIFA borçları ödendiği takdirde kendi kendine yetebilecektir."

Çiftçi'nin konuşmasının ardından yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Daha sonra ise Remzi Boncuk, yönetim kurulu listesini Divan Başkanlığına teslim etti. Boncuk'un listesi oy birliğiyle kabul edildi ve Remzi Boncuk, Balıkesirspor'un yeni başkanı oldu.

Boncuk: "İlk gündem, FIFA dosyalarının kapatılması"

Yeni başkan Boncuk, yaptığı konuşmada, işlerinin kolay olmadığını, buna karşın taraftarın ve camianın sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

Takımın mali açıdan zor durumda olduğunu aktaran Boncuk, şöyle konuştu:

"Yapılması gereken, sürekli gelir kaynaklarına sahip olmak. Bunu bir şekilde sağlamalıyız. Görev süremiz boyunca kendi kendine yeten bir Balıkesirspor için çalışacağız. İkinci olarak altyapıya önem vereceğiz ve altyapımızdan futbolcu çıkaracağız. İlk gündem maddemiz, FIFA dosyalarının bir an önce kapatılması ve gelebilecek puan silme ve küme düşme cezalarından uzak kalabilmek."

Boncuk, başarı için istikrarın şart olduğuna dikkati çekerek, "Alınan kötü sonuçlardan sonra hemen teknik direktörün sorgulanmasını doğru bulmuyorum. Bu yüzden kulübün içerisinden yetişen, takımı iyi tanıyan, bu şehrin insanı ve Balıkesirspor sevdalısı Can Cangök ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.