BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULARA MEN CEZASI!

Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 4 futbolcu; Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve Yalçın Ayhan'a 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

Davaya bakan savcılık, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından çıkan olaylarda Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Mahmut Tekdemir ile daha sonra kulüpten ayrılan Yalçın Ayhan ve 4 kulüp çalışanına 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verdi.

Oyunculara verilen ceza futbolcuların sahaya çıkmasına engel değil.

4 oyuncu da aktif futbol hayatına devam edebilecek ancak seyirci olarak spor alanlarına giremeyecek.