TRABZONSPOR'UN KAMPINDAN NOTLAR

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan akşam antrenmanında, Okay Yokuşlu koşu yaparken kaleci Esteban ve Senegalli golcü oyuncu Dame N'Doye kondisyon salonunda çalıştı.
"Tromboze Hemoroid" tanısı konan N'Doye'un ağrılarının artması üzerine bir operasyon geçirdiği ve kısa sürede takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.
Trabzonspor, Salı günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.