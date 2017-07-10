OSMANLISPOR'UN KIZILCAHAMAM KAMPI BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor 2. etap kamp çalışmaları için Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine gitti.

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Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz’da Ankara’da start veren Başkent ekibi, bir haftalık çalışmanın ardından 2. etap kamp çalışmaları için Kızılcahamam’a gitti.

Mor-Sarılı ekip, 21 Temmuz tarihine kadar çalışmalarını Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde devam ettirecek.

Öğlen saatlerinde takım otobüsüyle 1 saatlik yolculuğun ardından Kızılcahamam’a ulaşan Mor-Sarılı ekip akşam saatlerinde ilk antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde Soğuksu Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcuların izinden dönmeleri nedeniyle yorgun olduklarını düşündüğünü ifade eden tecrübeli teknik adam, antrenmanı hafif tempoda yaptırdı.

Yaklaşık olarak 40 dakika ısınma ve koordinasyon çalışması yapan oyuncular daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulundu.

Antrenman soğuma koşusuyla son buldu. Hafif sakatlıklarından dolayı tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Tiago Pinto takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde özel çalışma yaptı.

Osmanlıspor yarın (Salı) sabah 10:00 ve akşam 18:00’da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.