2. VE 3. LİG GRUPLARI BELLİ OLDU

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.
2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.
Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, şunları söyledi: "2017-2018 sezonu kulüplerimize hayırlar getirsin diyoruz. Bu güzel oyunun kazananları, kaybedenleri var.
Bazen şampiyon olunuyor; bazen küme düşülüyor. Hangi ligde olursa olsun sporun bir tarafı var; dostluk ve kardeşlik ülke bütünlüğüne fayda yapmak zorunda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye başkanların güzel dostluklar kurduğuna şahit oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sporun bu güzelliklerini kaybetmeden, Fair Play çerçevesinde hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum. TFF Yönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu. BAL Ligi'nden profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu.
Yeni Altındağ Belediyespor, Kasımpaşa Erokspor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Yeni Orduspor, Utaş Uşakspor, Arsinspor'a hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."
2017-2018 Sezonu TFF 2 ve 3'üncü Lig'de gruplar şu şekilde oluştu:
BEYAZ GRUP
Altay
Bandırmaspor
Bugsaşspor AŞ.
Fatih Karagümrük
Fethiyespor
Gümüşhanespor
Hacettepespor
Kahramanmaraşspor
Karşıyaka
Kırklarelispor
Konya Anadolu Selçukspor
Nazilli Belediyespor
Niğde Belediyespor
Pendikspor
Sakaryaspor
Silivrispor
Şanlıurfaspor
Zonguldak Kömürspor
KIRMIZI GRUP
Afjet Afyonspor
Amed Sportif Faaliyetler
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Bucaspor
Etimesgut Belediyespor
Eyüpspor
Hatayspor
İnegölspor
Kastamonuspor 1966
Keçiörengücü
Kocaeli Birlikspor
Menemen Belediyespor
Mersin İdmanyurdu
Sancaktepe Belediyespor
Sarıyer
Sivas Belediyespor
Tokatspor
Tuzlaspor
TFF 3. Lig - 1. Grup
12 Bingölspor, Batman Petrolspor, Bayburt Grup Özel İdare, Bayrampaşa, Bergama Belediyespor, Çatalcaspor, Dardanelspor, Düzcespor, Erbaaspor, Erzin Belediyespor, Halide Edip Adıvarpor, Kemerspor 2003, Kozan Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ofspor, Orhangazi Belediyespor, Yeni Altındağ Belediyespor, Yomraspor
TFF 3. Lig 2. Grup
1461 Trabzon, Anadolu Bağcılarspor, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Engene Velimeşespor, Gölcükspor, Kasımpaşa Erokspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkhanspor, Muğlaspor, Pazarspor, Tire 1922, Turgutluspor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeni Orduspor, Yeşil Bursa
TFF 3. Lig 3. Grup
Ankara Adliyespor, Arsinspor, Aydınspor 1923, Büyükçekmece Tepecikspor, Cizrespor, Çorum Belediyespor, Düzyurtspor, Elaziz Belediyespor, Karacabey Birlikspor, Kızılcabölükspor, Kocaelispor, Osmaniyespor, Payasspor, Sultanbeyli Belediyespor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu, Tekirdağspor, UTAŞ Uşakspor