2. VE 3. LİG GRUPLARI BELLİ OLDU

TFF 2017-2018 sezonu 2 ve 3'üncü Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.

Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, şunları söyledi: "2017-2018 sezonu kulüplerimize hayırlar getirsin diyoruz. Bu güzel oyunun kazananları, kaybedenleri var.



Bazen şampiyon olunuyor; bazen küme düşülüyor. Hangi ligde olursa olsun sporun bir tarafı var; dostluk ve kardeşlik ülke bütünlüğüne fayda yapmak zorunda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye başkanların güzel dostluklar kurduğuna şahit oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sporun bu güzelliklerini kaybetmeden, Fair Play çerçevesinde hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum. TFF Yönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu. BAL Ligi'nden profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu.



Yeni Altındağ Belediyespor, Kasımpaşa Erokspor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Yeni Orduspor, Utaş Uşakspor, Arsinspor'a hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."



2017-2018 Sezonu TFF 2 ve 3'üncü Lig'de gruplar şu şekilde oluştu:



BEYAZ GRUP

Altay

Bandırmaspor

Bugsaşspor AŞ.

Fatih Karagümrük

Fethiyespor

Gümüşhanespor

Hacettepespor

Kahramanmaraşspor

Karşıyaka

Kırklarelispor

Konya Anadolu Selçukspor

Nazilli Belediyespor

Niğde Belediyespor

Pendikspor

Sakaryaspor

Silivrispor

Şanlıurfaspor

Zonguldak Kömürspor



KIRMIZI GRUP



Afjet Afyonspor

Amed Sportif Faaliyetler

Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Bucaspor

Etimesgut Belediyespor

Eyüpspor

Hatayspor

İnegölspor

Kastamonuspor 1966

Keçiörengücü

Kocaeli Birlikspor

Menemen Belediyespor

Mersin İdmanyurdu

Sancaktepe Belediyespor

Sarıyer

Sivas Belediyespor

Tokatspor

Tuzlaspor



TFF 3. Lig - 1. Grup



12 Bingölspor, Batman Petrolspor, Bayburt Grup Özel İdare, Bayrampaşa, Bergama Belediyespor, Çatalcaspor, Dardanelspor, Düzcespor, Erbaaspor, Erzin Belediyespor, Halide Edip Adıvarpor, Kemerspor 2003, Kozan Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ofspor, Orhangazi Belediyespor, Yeni Altındağ Belediyespor, Yomraspor



TFF 3. Lig 2. Grup



1461 Trabzon, Anadolu Bağcılarspor, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Engene Velimeşespor, Gölcükspor, Kasımpaşa Erokspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkhanspor, Muğlaspor, Pazarspor, Tire 1922, Turgutluspor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeni Orduspor, Yeşil Bursa



TFF 3. Lig 3. Grup



Ankara Adliyespor, Arsinspor, Aydınspor 1923, Büyükçekmece Tepecikspor, Cizrespor, Çorum Belediyespor, Düzyurtspor, Elaziz Belediyespor, Karacabey Birlikspor, Kızılcabölükspor, Kocaelispor, Osmaniyespor, Payasspor, Sultanbeyli Belediyespor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu, Tekirdağspor, UTAŞ Uşakspor

Yakup Çınar