ELVİS MANU, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE...

Dış transfer çalışmalarını hızla sürdüren Gençlerbirliği, İngiltere Championship ekiplerinden Brighton&Hove Albion forması giyen orta saha oyuncusu Elvis Manu ile sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği kadrosuna Elvis Manu’yu kattı.
13 Ağustos 1993 Dordrecht doğumlu olan Manu, Feyenoord altyapısından çıktıktan sonra A takım, Excelsior,Cambuur,Brighton, Huddersfield, Go Ahead Eagles takımlarında oynadı.
Geçtiğimiz sezon 23 resmi maçta forma giyen sol kanat oyuncusu 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Elvis Manu, başkent ekibiyle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.