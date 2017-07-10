Elvis Manu, Gençlerbirliği'nde...
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ELVİS MANU, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE...

Elvis Manu, Gençlerbirliği'nde...

Dış transfer çalışmalarını hızla sürdüren Gençlerbirliği, İngiltere Championship ekiplerinden Brighton&Hove Albion forması giyen orta saha oyuncusu Elvis Manu ile sözleşme imzaladı.

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Dış transfer çalışmalarını hızla sürdüren Gençlerbirliği, İngiltere Championship ekiplerinden Brighton&Hove Albion forması giyen orta saha oyuncusu Elvis Manu ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği kadrosuna Elvis Manu’yu kattı.

13 Ağustos 1993 Dordrecht doğumlu olan Manu, Feyenoord altyapısından çıktıktan sonra A takım, Excelsior,Cambuur,Brighton, Huddersfield, Go Ahead Eagles takımlarında oynadı.

Geçtiğimiz sezon 23 resmi maçta forma giyen sol kanat oyuncusu 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

Elvis Manu, başkent ekibiyle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

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2
Profesor Oklitus
10 Temmuz 201717:32
Orta saha degil daha cok yardimci santrafor veya forvet..Ingiltere Premier ligde oynayamaz o yuzden kulup bulmasini soylediler ..Bizim Super ligde durumu idare eder gecirir gider.
1
mali
10 Temmuz 201715:45
gol ve goller beklıyoruz esmer kardeş. Owusu gibi görünüyor,hatta ondan daha iyi geçmişi var,umarım elimizde patlamaz. haydi Gençler!
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