Zeki Yavru: "Asırlık çınara geldiğim için mutluyum"
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ZEKİ YAVRU: "ASIRLIK ÇINARA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Zeki Yavru: "Asırlık çınara geldiğim için mutluyum"

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Zeki Yavru, "Asırlık çınar Gençlerbirliği’ne geldiğim için son derece mutluyum" dedi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği son olarak kadrosuna Zeki Yavru’yu kattı. 5 Eylül 1991 Trabzon doğumlu olan Zeki, Trabzonspor, 1461 Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımların formasını giymişti.

Geçtiğimiz sezonu yine Trabzonspor’da geçiren oyuncu lig ve kupa olmak üzere 23 kez forma giydi. Savunmanın sağında görev alan Zeki, başkent ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği’ne geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Zeki, “Asırlık çınar Gençlerbirliği’ne geldiğim için son derece mutluyum. Gençlerbirliği arması için sahada elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Gençlerbirliği izletmek istiyoruz” dedi.

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