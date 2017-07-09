Milliler 11 madalyayla bitirdi
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MİLLİLER 11 MADALYAYLA BİTİRDİ

Milliler 11 madalyayla bitirdi

Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası, Bulgaristan'da sona erdi.

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Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası, Bulgaristan'da sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, şampiyonayı 11 madalyayla tamamladı.

Başkent Sofya'da yapılan final müsabakalarının ardından gençlerde 1 gümüş, 4 bronz kazanan milli takım, yıldızlarda ise 2 altın, 4 bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kazanılan madalyaların kadın boksunda Türkiye'yi bekleyen parlak geleceğin habercisi olduğunu belirterek, "Bu başarıları, 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda alınacak madalyalarla taçlandırma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Gençler

57 kilo: Havanur En (Bronz) 

60 kilo: Çağla Aluç (Gümüş)

64 kilo: Cansel Otlu (Bronz)

69 kilo: Ayşegül Sağır (Bronz)

81 kilo: Makbule Uysal (Bronz)

Yıldızlar

46 kilo: Melike Güneş (Bronz)

50 kilo: Kardelen Çinkaya (Bronz)

63 kilo: Gülcan Argan (Bronz)

70 kilo: Ece Manavoğlu (Bronz)

80 kilo: Sena Erdoğan (Altın)

80 kilo: Büşra Işıldar (Altın) 

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