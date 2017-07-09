"FİLENİN SULTANLARI" BREZİLYA'YA YENİLDİ

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) tarafından kadınlarda düzenlenen Dünya Grand Prix 1. Grup 1. Ayak maçında Türkiye, Brezilya'ya 3-2 yenildi.

Üç gün süren müsabakalar sonunda Sırbistan, 9 puanla lider oldu. Brezilya, 5 puanla ikinci, Türkiye 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, puanı bulunmayan Belçika, son sırada kaldı.

Ankara'da oynanan A1 Grubu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından milliler, E1 Grubu maçları için Çin'e geçecek. Ay-yıldızlılar, 14-16 Temmuz tarihlerinde Çin Makao özel yönetim bölgesinde oynanacak E1 Grubu karşılaşmalarında sırasıyla ABD, Çin ve İtalya ile mücadele edecek.

Milli takım, E1 Grubu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından H1 Grubu müsabakaları için Tayland'ın başkenti Bangkok'a hareket edecek. Millilerimiz, H1 Grubu'nda 21-23 Temmuz tarihlerinde ev sahibi Tayland'ın yanı sıra İtalya ve Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak.

2017 FIVB Dünya Grand Prix’in dörtlü finalleri, 2-6 Ağustos 2017 tarihlerinde, Çin’in Nanjing şehrinde, 13 bin seyirci kapasiteli Nanjing Olympic Sport Centre'da yapılacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Nathanon Sowapark (Tayland)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Aslı Kalaç, Polen Uslupehlivan, Fatma Yıldırım, Kübra Çalışkan, Gamze Alikaya (Hatice Gizem Örge, Çağla Akın, Hande Baladin, Meryem Boz, Dicle Nur Babat, Beyza Arıcı, Şeyma Ercan)

Brezilya: Ratzke, Pereira, Da Silva Ana, Caixeta, Montibeller, Correa (Pinto, Francisco, Marinho, Rios, Da Silva, Costa)

Setler: 26-24, 17-25, 18-25, 25-22, 13-15)

Süre: 152 dakika (35, 30, 28, 34, 25)