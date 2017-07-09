"Şampiyonluklar yaşamak istiyorum"
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"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYORUM"

"Şampiyonluklar yaşamak istiyorum"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Tilbe Şenyürek, sarı-lacivertli forma altında şampiyonluklar yaşamak istediğini belirtti.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Tilbe Şenyürek, sarı-lacivertli forma altında şampiyonluklar yaşamak istediğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Tilbe, çok büyük bir camiaya transfer olduğunu aktardı.

Yeni sezonun başlamasını heyecanla beklediğini anlatan milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Bu forma altında kupalar kazanıp, şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her şeyiyle büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Bu büyük camia için elimden geleni yapacağım."

Tilbe, takımdaki herkesi tanıdığını da vurgulayarak, "Milli takımlarda da beraberdik. Bu anlamda bir uyum sorunu yaşayacağımı da düşünmüyorum. İyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu uyumun da bize başarıyı getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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