BAŞAKŞEHİR'DE CHEDJOU ŞOKU!

Medipol Başakşehir'in Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirdi.
Turuncu-lacivetli takımın, Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında gerçekleştirdiği idmanda, topa vurmak için hareketlenen Chedjou, sol ayağından sakatlandı. Acı içinde yerde kalan Kamerunlu futbolcuya ilk müdahale saha kenarında yapıldı.
Deneyimli oyuncu, ayağına buz sarıldıktan sonra, koltuk değnekleriyle MR'ının çekilmesi için hastaneye götürüldü.
Chedjou'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.