ŞAMPİYON ZAGREB

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen, Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası finalinde, İrlanda Cumhuriyeti'nden Bölge 2 ekibini 1-0 yenen Hırvatistan temsilcisi Zagreb, şampiyon oldu.

26. dakikada Hırvatistan temsilcisi öne geçti. Sol kanattan Mohac'ın kale sahasına sert gönderdiği ortaya iyi yükselen Adzic, net bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

90 3. dakikada Bölge 2 atağında, rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Daly-Butz'un uzaktan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Zagreb sahada 1-0 galip ayrılarak, şampiyonluğa ulaştı.

Final müsabakasını UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez ile Genel Sekreter Kadir Kardaş izledi.

Zagreb, kupasını aldı

UEFA Bölgeler Kupası'nı kazanan Hırvat takımı, maçın ardından düzenlenen kupa seremonisiyle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Takımlara, kupa ve madalyalarını UEFA Yönetim Kurulu üyeleri John Delaney ve Servet Yardımcı ile UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis ve turnuva elçisi Ali Düşmez takdim etti.