Ajaxlı Nouri'nin son durumu
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AJAXLI NOURİ'NİN SON DURUMU

Ajaxlı Nouri'nin son durumu

Hollanda ekibi Ajax, hazırlık maçı esnasında kalp ritminde bozukluk olduğu için yere yığılan genç futbolcusu Abdelhak Nouri'nin hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.

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Hollanda ekibi Ajax, hazırlık maçı esnasında kalp ritminde bozukluk olduğu için yere yığılan genç futbolcusu Abdelhak Nouri'nin hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun uygulanan yoğun tedavi sonrası hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Nouri'nin durumundan dolayı yarın antrenman yapılmayacağı da belirtildi.

Avusturya'da Ajax ile Werder Bremen arasında dün oynanan hazırlık maçında Nouri, karşılaşmanın 72. dakikasında rakip sahanın ortalarında kendisini yere bırakmıştı. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından Fas asıllı Hollandalı futbolcu, helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

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