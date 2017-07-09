Giresunspor'dan savunmaya takviye
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GİRESUNSPOR'DAN SAVUNMAYA TAKVİYE

Giresunspor'dan savunmaya takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Mustafa Bozbağ, Serkan Yanık ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Mustafa Bozbağ, Serkan Yanık ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Bozbağ, bugün son kez görüştükleri oyuncu ile her konuda anlaştıklarını belirtti.

Serkan Yanık ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Bozbağ, "Serkan Yanık, Giresunspor'a hayırlı olsun. Önemli bir ismi kadromuza kazandırdık. Giresunspor'a hedeflerimiz doğrultusunda ciddi kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Son olarak Adana Demirspor kadrosunda yer alan futbolcunun, salı günü Giresunspor'un Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesindeki hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

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