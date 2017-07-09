GALATASARAY'DA "10"U KİM GİYECEK?

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulübün gelecek sezon için yarından itibaren antrenmanlara başlamasını istediğini belirtmesinin ardından şimdi de merak edilen 10 numaralı formayı kim giyecek?

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray yönetimiyle-Sneijder arasındaki iplerin kopma noktasına gelmişti. Sarı Kırmızılı takımda Hollandalı futbolcunun giydiği 10 numaralı formayı, Macaristan 1. Lig ekiplerinden Györ ile yapılan hazırlık maçında yeni transfer Belhanda giymişti.

Şimdi ise merak edilen 10 numaralı formayı yeni transfer Belhanda mı giyecek, yoksa Galatasaray'ın UEFA listesinden bulunmayan Hollandalı yıldızı futbolcu Wesley Sneijder mi giyecek?

10 numara sonunun önümüzdeki günlerde çözüme kavuşması bekleniyor.