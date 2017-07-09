Mehmet Uslu, Rize'de
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MEHMET USLU, RİZE'DE

Mehmet Uslu, Rize'de

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mehmet Uslu ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mehmet Uslu ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor'da forma giyen Mehmet Uslu, kendisini iki yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

Açıklamada, futbolcunun daha önce Sakaryaspor, Hacettepe ve Kartalspor'da oynadığı anımsatılarak, "Son olarak 4 yıl aralıksız Atiker Konyaspor formasını giymiştir. Oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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