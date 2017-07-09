Modern pentatlonda tek aday
﻿
Site İçi Arama
﻿

MODERN PENTATLONDA TEK ADAY

Modern pentatlonda tek aday

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ramazan Aslantaş başkanlık için yapılacak seçime tek aday olarak girecek.

148 Okunma

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ramazan Aslantaş başkanlık için yapılacak seçime tek aday olarak girecek.

Modern Pentatlon Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu Seçi·m Komi·syonu, başkan adaylığı için Ramazan Arslantaş, Durul Türkmen ve Bülent Özgür'ün başvurduğunu, yapılan değerlendirme sonucunda Arslantaş'ın "istenilen evraklarının tam ve eksiksiz olduğu" belirtilerek adaylığının oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

Komisyonun aldığı kararda ayrıca adaylardan Bülent Özgürün "yeterli destek mektubu ve adaylık başvuru ücret makbuzunun" olmadığı, Durul'un ise "başkanlık adaylığı başvurusunu geri aldığı" belirtildi.

Federasyonun genel kurulu, 17 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Başkent Öğretmenler Evi'nde yapılacak.

- Akşin ve Öner'in başkanlıkları düşmüştü

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Merkez Ceza Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı Yaşar Akşin'e ve Akşin'in ardından başkan seçilen Hasan Hüseyin Öner'e "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası vermiş, bunun üzerine de Akşin'in ardından Öner'in de başkanlığı düşmüştü.

Son olarak Öner'in cezaya yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiş ve federasyonun yönetimine SGM Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Ayşe Özdaş Rençper başkanlığında 3 kişilik kayyum atanmıştı.

Kayyum, Öner'in itirazının reddinin ardından genel kurul tarihi olarak 17 Temmuz Pazartesi, çoğunluk sağlanamazsa 18 Temmuz Salı günlerini belirlemişti.

ETİKETLER
Haber Ankara "4. Yıl Medya Ödül Töreni"ni gerçekleştiriyor
1
Ankara'nın bebesi Lukaku, Manchester United'da
3
Gençlerbirliği'nde "yıkım ertelensin" talebi
Türk Telekom'un transfer atağı devam ediyor
Futbolda 2. ve 3. lig fikstürü çekiliyor
1
İsmail Kartal: "Rakibe ve maça göre planlarımız değişecek"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿